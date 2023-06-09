IPHONE 14, IPHONE 14 PRO VERGİSİZ FİYATI KAÇ LİRA?

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 48 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 24 bin 472 TL

ÖTV'siz fiyatı 34 bin 561 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı 52 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 26 bin 470 TL

ÖTV'siz fiyatı 37 bin 382 TL

iPhone 14 Plus 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 20 bin 976 TL

ÖTV'siz fiyatı 29 bin 623 TL

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı 37 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 18 bin 978 TL

ÖTV'siz fiyatı 26 bin 802 TL

iPhone 13 128 GB

Telefonun fiyatı 31 bin 499 TL

Vergisiz fiyatı 15 bin 731 TL

ÖTV'siz fiyatı 22 bin 218 TL

iPhone 13 mini 64 GB

Telefonun fiyatı 28 bin 499 TL

Vergisiz fiyatı 14 bin 233 TL

ÖTV'siz fiyatı 20 bin 102 TL

iPhone 12 128 GB

Telefonun fiyatı 29 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 14 bin 982 TL

Vivo, Nokia'nın Hamlesiyle Almanya Pazarında Satış Yapamayacak Vivo, Nokia'nın Hamlesiyle Almanya Pazarında Satış Yapamayacak

ÖTV'siz fiyatı 21 bin 160 TL

iPhone SE 128 GB

Telefonun fiyatı 20 bin 499 TL

Vergisiz fiyatı 10 bin 238 TL

ÖTV'siz fiyatı 14 bin 459 TL

Kaynak: EYÜP COŞKUN