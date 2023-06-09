IPHONE 14, IPHONE 14 PRO VERGİSİZ FİYATI KAÇ LİRA?
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro 128 GB
Telefonun fiyatı 48 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 24 bin 472 TL
ÖTV'siz fiyatı 34 bin 561 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB
Telefonun fiyatı 52 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 26 bin 470 TL
ÖTV'siz fiyatı 37 bin 382 TL
iPhone 14 Plus 128 GB
Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 20 bin 976 TL
ÖTV'siz fiyatı 29 bin 623 TL
iPhone 14 128 GB
Telefonun fiyatı 37 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 18 bin 978 TL
ÖTV'siz fiyatı 26 bin 802 TL
iPhone 13 128 GB
Telefonun fiyatı 31 bin 499 TL
Vergisiz fiyatı 15 bin 731 TL
ÖTV'siz fiyatı 22 bin 218 TL
iPhone 13 mini 64 GB
Telefonun fiyatı 28 bin 499 TL
Vergisiz fiyatı 14 bin 233 TL
ÖTV'siz fiyatı 20 bin 102 TL
iPhone 12 128 GB
Telefonun fiyatı 29 bin 999 TL
Vergisiz fiyatı 14 bin 982 TL
ÖTV'siz fiyatı 21 bin 160 TL
iPhone SE 128 GB
Telefonun fiyatı 20 bin 499 TL
Vergisiz fiyatı 10 bin 238 TL
ÖTV'siz fiyatı 14 bin 459 TLKaynak: EYÜP COŞKUN