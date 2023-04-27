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Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2:(21.023 TL )Xiaomi'nin elektrikli scooterları genellikle yüksek kalite, iyi pil ömrü ve güvenilirlik açısından öne çıkar. Pro 2 modeli, 45 km'ye kadar menzili ve 25 km/s'ye kadar hızı ile öne çıkar. Ayrıca, dahili bir ekranı, çift fren sistemi ve özelleştirilebilir hız limitleri bulunmaktadır.
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Segway Ninebot ES2:(19.000 TL) Bu model, 25 km/s'ye kadar hız ve 25 km'ye kadar menzil sunar. Hafif tasarımı ve katlanabilir yapısı ile taşıması kolaydır. Ayrıca, genellikle pürüzsüz bir sürüş sağlaması ve güvenilir fren sistemine sahip olmasıyla bilinir.
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Razor E300: (13.844TL)Özellikle gençler ve hafif yetişkinler için uygun olan bu model, 24 km/s'ye kadar hız ve yaklaşık 16 km menzil sunar. Dayanıklı yapıya sahip olan E300, genellikle düz ve düzgün yüzeyler için en iyisidir.
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Inokim Quick 3 Super: (65.184TL)35 km/s hıza ve 45 km menzile sahip olan bu scooter, daha hızlı ve daha uzun mesafeli seyahatler için idealdir. Ayrıca, geniş tekerlekleri ve güçlü yapısı ile sert ve düz olmayan yüzeylerle başa çıkabilen bir modeldir.
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KUGOO S1:(18.839TL) Bu model, uygun fiyatı ve iyi özellikleri ile popülerdir. 30 km/s'ye kadar hız ve 30 km'ye kadar menzili bulunmaktadır. Ayrıca, kolayca katlanabilen bir tasarıma ve aydınlatmalı bir ekrana sahiptir.
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