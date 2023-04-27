Inokim Quick 3 Super: ( 65.184TL )35 km/s hıza ve 45 km menzile sahip olan bu scooter, daha hızlı ve daha uzun mesafeli seyahatler için idealdir. Ayrıca, geniş tekerlekleri ve güçlü yapısı ile sert ve düz olmayan yüzeylerle başa çıkabilen bir modeldir.