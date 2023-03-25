Türk solu'nun düşünceleri ve ideallerine  bakarsan toplum için  faydalı olan sosyal, ekonomi, hukuk ve birçok  projeleri var lakin, gövdesine dolanan ahtapotlardan bir türlü kendilerini kurtaramıyorlar.

Bir doğru ata oynasalar işi götürecekler ama hep yanlış ata oynuyorlar !!

Sene 1978 Türk solu , Dev-Genç , Halkın Kurtuluşu diye fraksiyonlara ayrıldılar. Bunu fırsat bilen  hain ve Türk düşmanı örgütler  hiç durur mu ? Kawa  diye yasadışı örgüt ile  içlerine kadar girerek  kader birliği yaptılar.. Tabi sonradan anlaşamasalar bile  paslaşmaları da olmuyor değildi...

Aradan uzun yıllar geçti , yine aynı senaryo ama isimler, başrol ve figüranlar değişik.

Yine Sol , yine Ahtapotlar... Bu Sol Atatürk Solu değil maalesef...

Ne olacak halimiz böyle !!

Türk solu, Atatürk ilkelerinden "Milliyetçilik" tezini yürürlüğe sokmadan birşey elde edemez ve Türk milletine  de faydalı olamaz. Dönme dolap gibi döner, aynı yere gelir...

Gönül ister ki , bu ülkenin evlatları ,  Türk Solu ve Türk Sağı savaş cephesinde olduğu  gibi  can cana olsunlar.. 

Gençlerimiz de bunu başaracak yetenek ve kabiliyet  mevcuttur, yeter ki idarecilerimiz birleştirici, uzlaştırıcı olsun.. Yani , Göktürk  "İlteriş"  olsunlar .. 

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 Ey Vatan, genç idin , eyvah tükendin , bittin !

 Bizi  hainlere , alçaklara muhtaç ettin.

 Bunca öksüzlerini kimlere koydun gittin.

(Namık Kemal )

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" Üzerinize bir felâket gibi çöken kitaplar gerek. Bir kitap, içinizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir balta olmalıdır. İnsanı ısıran ve sokan kitaplar okumalıyız. Okuduğumuz kitap bir yumruk indirerek bizi uyandırmıyorsa ne işe yarar ! "

Yazacağımız yazılar toplumu bilgilendirmiyorsa ne işe yarar !!

Sevgi ve Saygılarımla.