Türk solu'nun düşünceleri ve ideallerine bakarsan toplum için faydalı olan sosyal, ekonomi, hukuk ve birçok projeleri var lakin, gövdesine dolanan ahtapotlardan bir türlü kendilerini kurtaramıyorlar.

Bir doğru ata oynasalar işi götürecekler ama hep yanlış ata oynuyorlar !!

Sene 1978 Türk solu , Dev-Genç , Halkın Kurtuluşu diye fraksiyonlara ayrıldılar. Bunu fırsat bilen hain ve Türk düşmanı örgütler hiç durur mu ? Kawa diye yasadışı örgüt ile içlerine kadar girerek kader birliği yaptılar.. Tabi sonradan anlaşamasalar bile paslaşmaları da olmuyor değildi...

Aradan uzun yıllar geçti , yine aynı senaryo ama isimler, başrol ve figüranlar değişik.

Yine Sol , yine Ahtapotlar... Bu Sol Atatürk Solu değil maalesef...

Ne olacak halimiz böyle !!

Türk solu, Atatürk ilkelerinden "Milliyetçilik" tezini yürürlüğe sokmadan birşey elde edemez ve Türk milletine de faydalı olamaz. Dönme dolap gibi döner, aynı yere gelir...

Gönül ister ki , bu ülkenin evlatları , Türk Solu ve Türk Sağı savaş cephesinde olduğu gibi can cana olsunlar..

Gençlerimiz de bunu başaracak yetenek ve kabiliyet mevcuttur, yeter ki idarecilerimiz birleştirici, uzlaştırıcı olsun.. Yani , Göktürk "İlteriş" olsunlar ..

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Ey Vatan, genç idin , eyvah tükendin , bittin !

Bizi hainlere , alçaklara muhtaç ettin.

Bunca öksüzlerini kimlere koydun gittin.

(Namık Kemal )

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" Üzerinize bir felâket gibi çöken kitaplar gerek. Bir kitap, içinizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir balta olmalıdır. İnsanı ısıran ve sokan kitaplar okumalıyız. Okuduğumuz kitap bir yumruk indirerek bizi uyandırmıyorsa ne işe yarar ! "

Yazacağımız yazılar toplumu bilgilendirmiyorsa ne işe yarar !!

Sevgi ve Saygılarımla.