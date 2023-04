Tüm dünyada her yıl 22 Nisan’da çeşitli etkinliklerle 1 milyar kişi tarafından kutlanan Dünya gününde Ressam Selva Özelli “Love Some Day” isimli sergileri ile sanatseverlerle New York’un iki botanik bahçesinde Cretive Little Garden, 6BC Botanical Garden’da ve Hong Kong’daki Küresel Isınma Müzesi’nde buluştu.

İklim değişikliği ve etkileri konulu resimleriyle Ressam Selva Özelli, geçtiğimiz yıllarda birçok uluslararası çevre ve iklim değişiklikleri platformlarında eserleriyle ülkemizi Stockholm +50, London Climate Week, Climate Week New York, Auckland Climate Festival, Birleşmiş Milletler Çevre Konferansları COP26, COP27 ve çeşitli müzelerde temsil etmiştir. Resimleri, dünyanın en eski sanat Üniversitesi, Berlin Sanat Üniversitesi tarafından "Climate Summit Art. Art and Political Event, 1972 – 2022” kataloğa alınmıştır.

Ressam Selva Özelli; “ Öncelikle ülkemi uluslararası platformda temsil etmekten dolayı onur duyuyorum. Birleşmiş Milletler COP27 konferansı için Gloabal Resilience Partnership için hazırladığım “Love Someday” serisi, yanan gülleri konu alarak iklim değişikliğine dikkatimizi çekiyor. Eserlerimin bıraktığı etki, bu yılda COP28 konferansına Global Resilience Partnership için yeni bir sergi hazırlamama ön ayak oldu. Yeni sergilerimle, Kasım’da Birleşmiş Milletler COP28 konferansında tekrar görüşmek üzere.” “Love Someday” isimli sergileri hakkındaki düşüncelerini bu sözlerle ifade etti.

Türk Kadın Ressam Selva Özelli’nin New York ve Hong Kong’taki sergileri izleyicilerin büyük ilgisini topladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ