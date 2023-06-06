Bilimsel bir yaklaşımla dil öğrenmeyi nöron seviyesine indirgeyen bu yeni yöntem, dil öğrenme sürecini nasıl dönüştürüyor ve bizlere İngilizceyi daha hızlı ve etkin öğrenme fırsatı sunuyor mu? İşte bu soruların yanıtlarını, bu devrim niteliğindeki yeni dil öğrenme yöntemi 'zihin kodlama' üzerinden arayacağız.

Türk Eğitmenlerin Yeni Yöntemi Nedir ve Nasıl Ortaya Çıktı?

Yabancı dil öğrenme sürecinde karşılaşılan zorluklar ve bu sürecin hızlandırılması amacıyla, Türk eğitmenler, kapsamlı bir çalışma ve araştırma süreci sonucunda "zihin kodlama" adını verdikleri yeni bir yöntem geliştirdiler. Bu yöntem, dilin yapılarını ve kurallarını beyinde doğrudan kodlayarak, öğrenilen bilgilerin kalıcılığını ve uygulanabilirliğini sağlamaktadır. Zihin kodlama, bireyin yeni bir dil öğrenirken daha az çaba harcamasını ve dil öğrenim sürecinin hızlanmasını mümkün kılar.

Nöron Seviyesinde İngilizce Öğrenmek Nedir ve Bu Nasıl Gerçekleşir?

Nöron seviyesinde İngilizce öğrenmek, dil öğreniminin temelini beyinde dil bilgisinin kodlanması oluşturur. Bu yaklaşım, dilin yapısını, dil bilgisini ve kelime öbeklerini hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmeyi sağlar. Nöron seviyesinde dil öğrenimi, beynin dil yapısını ve dil bilgisini kodlayabilme kapasitesine dayanır. Bu durum, beynin dil öğrenme sürecini daha etkin bir şekilde yönetmesine ve dil bilgisinin daha kalıcı hale gelmesine yardımcı olur.

Zihin Kodlama Yöntemi Nasıl Çalışır ve Bu Süreçte Hangi Teknikler Kullanılır?

Zihin kodlama yöntemi, dil öğrenimini üç aşamada gerçekleştirir. İlk aşamada, drilling, gölgeleme, mikro dinleme ve mikro telaffuz teknikleri kullanılır. Bu teknikler, öğrenilen dili hızlı bir şekilde aktif ederek anlatmayı ve doğal, doğru bir telaffuzla iletimini sağlar. Bu süreçte kişi kendi telaffuzunu geliştirir ve otomatik olarak dinlediğini anlama oranı artar. Bu, öğrenilen dili daha hızlı ve doğru bir şekilde konuşmayı ve anlamayı kolaylaştırır.

Dil Öğreniminin İkinci ve Üçüncü Aşamaları Nelerdir ve Bu Aşamalar Nasıl Gerçekleştirilir?

İkinci aşama, zihinde işleme aşamasıdır. Bu aşamada, kodlanmış dil bilgisi ve kelime öbekleri zihinde işlenir. Birey, yabancı dili hayatına entegre ettiği aktif çalışma ve zihin antrenmanlarıyla bu süreci gerçekleştirir. Üçüncü aşama ise 'zihinde üret' aşamasıdır. Birey, mantığını öğrendiği dil bilgisi ve kelime öbeklerini, kendi hayatında kullanabileceği alanlarla ilgili kendi deneyimlerini anlatan cümlelerle yazma sürecine geçer. Yazdıklarını ise hiç zaman kaybetmeden ses/video kaydı alarak pekiştirir. Bu süreç, dilin aktif kullanımını destekler ve öğrenilen dil bilgisinin kalıcılığını artırır