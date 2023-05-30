Kaspersky araştırmacıları, Google Play kullanıcılarını hedef alan yeni bir Truva atı ailesi keşfetti. Fleckpe olarak adlandırılan ve aboneliğe dayalı bir gelir modeli izleyen bu Truva atı, fotoğraf düzenleyici ve duvar kağıdı indirici süsü verilmiş mobil uygulamalar aracılığıyla yayılıyor ve kullanıcıları haberleri olmadan ücretli hizmetlere abone yapıyor. Fleckpe, 2022'de tespit edildiğinden bugüne 620 binden fazla cihaza bulaştı ve dünyanın dört bir yanındaki kurbanlarını ağına düşürdü.

Alınan tüm önlemlere rağmen zaman zaman Google Play Store'a kötü niyetli uygulamalar yüklenebiliyor. Bunlar arasında en can sıkıcı olan grup aboneliğe dayalı Truva atları. Söz konusu Truva atları kurbanlarını satın almayı asla düşünmedikleri hizmetlere haber vermeden abone yapıyor ve dolandırıcılığın pençesine düşen kurbanlar abonelik ücreti faturalarına yansıyana kadar durumu fark edemiyor. Bu tür kötü amaçlı yazılımlar genellikle Android uygulamalarına yönelik resmi pazarda kendine yer buluyor. Bunlara dair yakın zamanda keşfedilen iki örnek Jocker ailesi ve Harly ailesi olmuştu.

Kaspersky'nin bu alandaki son keşfi Google Play üzerinden fotoğraf düzenleyiciler, duvar kağıdı paketleri ve diğer uygulamaları taklit ederek yayılan Fleckpe adlı yeni Truva atı ailesi oldu. Bu Truva atı, diğerleri gibi farkında olmayan kullanıcıları ücretli hizmetlere abone ediyor.

Kaspersky verileri, yeni keşfedilen Truva atının 2022'den beri aktif olduğunu gösteriyor. Kaspersky araştırmacıları, Fleckpe’nin en az 11 farklı uygulama aracılığıyla 620 binden fazla cihaza yüklenmiş olduğunu tespit etti. Kaspersky raporunu yayınlandığında uygulamalar marketten kaldırılmış olsa da, siber suçluların bu zararlı yazılımı başka kaynaklar üzerinden dağıtmaya devam etmesi mümkün. Bu da gerçek yükleme sayısının daha yüksek olabileceği anlamına geliyor.

Google Play üzerinde Truva atı bulaşmış bir uygulama örneği:

Virüs bulaşmış Fleckpe uygulaması, zararlı yüklerin şifresini çözmekten ve çalıştırmaktan sorumlu kötü amaçlı damlalıklar içeren, son derece iyi gizlenmiş bir yerel kütüphaneyi cihaza yerleştirerek işe başlıyor. Bu yük, saldırganların komuta ve kontrol sunucusuyla bağlantı kuruyor ve ülke ve operatör ayrıntıları da dahil olmak üzere virüs bulaşmış cihazla ilgili bilgileri iletiyor. Ardından ücretli abonelik sayfası cihazla paylaşılıyor. Truva atı gizlice bir web tarayıcısı oturumu başlatıyor ve kullanıcı adına ücretli hizmete abone olmaya çalışıyor. Abonelik için onay kodu gerekiyorsa, yazılım cihazın bildirimlerine erişerek gönderilen onay kodunu da ele geçiriyor. Böylece Truva atı, kullanıcıları istekleri dışında ücretli bir hizmete abone yaparak para kaybetmesine neden oluyor. İlginç bir şekilde, bu durum uygulamanın işlevselliği etkilenmiyor ve kullanıcılar arka planda bir hizmet için ücretlendirildiklerinin farkına varmadan fotoğrafları düzenlemeye veya duvar kağıtlarını ayarlamaya devam edebiliyor.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Dmitry Kalinin, şunları söylüyor: "Aboneliğe dayalı Truva atları son zamanlarda dolandırıcılar arasında popülerlik kazanmaya başladı. Bunları kullanan siber suçlular, kötü amaçlı yazılımları yaymak için Google Play gibi resmi pazarlara giderek daha fazla yöneliyor. Truva atlarının artan karmaşası, pazar yerleri tarafından uygulanan çeşitli kötü amaçlı yazılımdan koruma kontrollerini başarıyla atlatmalarına ve uzun süre tespit edilmeden kalmalarına olanak sağlıyor. Bu yazılımlardan etkilenen kullanıcılar ilk etapta söz konusu servislere nasıl abone olduklarını bulamamanın yanı sıra, istenmeyen abonelikleri hemen keşfedemiyor. Tüm bunlar aboneliğe dayalı Truva atlarını siber suçluların gözünde güvenilir bir yasa dışı gelir kaynağı haline getiriyor."

Kaspersky uzmanları, aboneliğe dayalı zararlı yazılımının bulaşmasını önlemek için kullanıcılara şunları öneriyor:

Google Play gibi yasal pazarlardan gelenler de dahil olmak üzere uygulamalar konusunda dikkatli olun ve yüklü uygulamalara hangi izinleri verdiğinizi kontrol edin. Bunlardan bazıları güvenlik riski oluşturabilir.

Telefonunuza Kaspersky Premium gibi bu tür Truva atlarını tespit edebilen bir antivirüs yazılımı yükleyin.

Üçüncü parti kaynaklardan veya korsan sitelerden uygulama yüklemeyin. Saldırganların insanların ücretsiz şeylere olan düşkünlüğünün farkında olduklarını ve bu durumu her şekilde istismar etmek için çalışacaklarınızı aklınızdan çıkarmayın.

Telefonunuzda aboneliğe dayalı kötü amaçlı yazılımı tespit edilmesi durumunda, virüslü uygulamayı derhal cihazınızdan kaldırın veya önceden yüklenmişse devre dışı bırakın.

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