Aşin Motorlu Araçlar Genel Müdürü Okan

Erdem, “Şartlar gereği yeni bir araç almak her geçen gün zorlaşıyor. Açıklanan veriler

de bize bunu kanıtlıyor. Araç yaşlandıkça, oluşabilecek arızalar da artar. Bu yüzden

periyodik bakımı bir masraf olarak görmek yapılan büyük hataların başında geliyor.

Özellikle yaşı ilerlemiş ticari araçlarda, periyodik bakımı aksatmak geri dönüşü

olmayan kayıplara neden olur. Yerine yenisinin koyulması kolay bir şey olmayan

araçlarınıza iyi bakın.” dedi.

TÜİK verilerine göre 2022 yılında tüm araç parkında ortalama yaş 14,8 olarak

belirlenirken, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüslerden oluşan ticari araç parkının

yaş ortalaması 14,8’den 15,5’a yükseldi. Trafikteki araçların yaş ortalaması arttıkça,

periyodik bakımların önemi de tekrar gündeme geldi. Zamanla araçlarda meydana

gelebilecek ufak çaplı arızalar, ileride meydana çıkabilecek büyük çaplı arızaların

habercisi olabiliyor. Bu sebeple, önemli parçaların düzenli olarak bir uzman tarafından

kontrol edilmesi, gerekli ayarların yapılması ve eskiyen parçaların değiştirilmesi, araç

için önem arz ediyor. Periyodik bakımın, araç sahibine birçok açıdan faydası bulunuyor.

Aracın performansının artması, kişiye daha güvenli bir sürüş sağlaması, olası risklerin

ortadan kalkması ve aracın daha uzun ömürlü olması bunların başında geliyor. Bunlara

ek olarak, Aşin Motorlu Araçlar Genel Müdürü Okan Erdem, önemli bir noktaya daha

dikkat çekiyor; araç satılacağı zaman ikinci el değerinin düşmemesi.

Bakım aralıklarını aksatmayın, aracınızın ömrünü uzatın

Periyodik bakım yapılmadığında, oluşabilecek herhangi bir sorun, sistemdeki zinciri

tamamen etkiliyor. Özellikle, yaşı ilerlemiş araçlarda durum daha kritik önem teşkil

ediyor ve onarılması çok daha zahmetli, maliyetli bir hale gelebiliyor. Günümüz

koşullarında bir sermaye haline gelen ticari araçların değerine yansıması da olumsuz

oluyor. Araçların periyodik bakımlarına özellikle dikkat çeken Aşin Motorlu Araçlar

Genel Müdürü Okan Erdem, “Belirlenen zamanlarda yapılan periyodik bakımlar,

kişiye sorunsuz ve daha güvenli bir sürüş imkanı verir. Aracınızın size uzun yıllar

hizmet etmesini istiyorsanız bakımını düzenli bir şekilde yaptırmak aracınıza karşı

olan sorumluluklarınızın başında geliyor. Aracın genç ya da yaşlı olması bir şeyi

değiştirmez. Her araç düzenli olarak bakım ister. Koruyucu bakım olarak da

adlandırdığımız periyodik bakımlar, aracınızın daha uzun ömür olmasını sağlar.

TÜİK’in açıkladığı veriler, trafikteki ticari araçların yaşlanmaya devam ettiğini açıkça

gösteriyor. Günümüzde araç değiştirmek ya da sıfır bir araç almak eskisinden daha

zor olduğu için aracınızın daha uzun ömür olması ve değer kaybetmemesi açısından

periyodik bakımları aksatmamak büyük önem arz ediyor” dedi.

Gündelik hayatta ticari araçlar büyük bir ekosistemin önemli bir parçasını oluştururken, ticari araç parkında yaş ortalaması her geçen yıl artmaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre bir önceki yıl 14,8 olan ticari araç parkı yaş ortalaması, 2022 yılında 15,5’a kadar çıktı. Diğer yandan Mercedes-Benz Ticari Araçlar Satış Sonrası Yetkili Servisi Aşin Motorlu Araçlar, ticari araçların yaşının artmasıyla beraber periyodik bakımların önemine değindi. Aşin Motorlu Araçlar Genel Müdürü Okan Erdem, “Şartlar gereği yeni bir araç almak her geçen gün zorlaşıyor. Açıklanan veriler de bize bunu kanıtlıyor. Araç yaşlandıkça, oluşabilecek arızalar da artar. Bu yüzden periyodik bakımı bir masraf olarak görmek yapılan büyük hataların başında geliyor. Özellikle yaşı ilerlemiş ticari araçlarda, periyodik bakımı aksatmak geri dönüşü olmayan kayıplara neden olur. Yerine yenisinin koyulması kolay bir şey olmayan araçlarınıza iyi bakın.” dedi.

Yenigün Haber Merkezi