Oyunun çıkışına çok az bir süre kala, Star Wars Jedi: Survivor için son bir oynanış videosu yayınlandı. Oyundaki mekanikleri ve düşmanları yakından görmemizi sağlayan fragman, oyuncuların sabırsızlığını daha da artırıyor.

28 Nisan 2023’te PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformlarında çıkışını gerçekleştirecek olan ve Respawn Entertainment, EA ve Lucasfilm Games ortaklığında geliştirilen Star Wars Jedi: Survivor’dan aksiyon dolu, oyuncuları heyecan içinde bırakan bir oynanış fragmanı yayınlandı.

Son oynanış fragmanını izlemek için hemen https://youtu.be/bmj3ty- Wt48 adresini ziyaret edin.

Star Wars Jedi: Survivor, 2019 yılında çıkan ve büyük övgüler alan Star Wars Jedi: Fallen Order’ın devam oyunu. Jedi Şövalyesi Cal Kestis’in İmparatorluk’un karanlık güçlerine karşı savaşacağı oyun, oyuncuları yepyeni düşmanlar, mekanlar ve Cal Kestis’e yardımcı olacak karakterlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Herkesi bu macerada bize eşlik etmeye davet ediyoruz.

Güç sizinle olsun!

YENİGÜN HABER MERKEZİ