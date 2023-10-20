  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi

Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi

Yayınlanma:
Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi
Milli futbolcu Yunus Akgün'ün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylama sonucunda, 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye-Letonya maçının 58. dakikasında kaydettiği gol, "haftanın golü" sıralamasında zirvede yer aldı.Yunus Akgün, oylamada Ukrayna'dan Mykhailo Mudryk, İsviçre'den Xherdan Shaqiri ve Sırbistan'dan Aleksandar Mitrovic'i geride bıraktı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Federasyon Resmen Açıkladı: Süper Kupa Suudi Arabistan'da oynanacak
Federasyon Resmen Açıkladı: Süper Kupa Suudi Arabistan'da oynanacak
Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası heyecanı
Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası heyecanı
Baja Troia 19-22 Ekim’de Çanakkale’de
Baja Troia 19-22 Ekim’de Çanakkale’de
VakıfBank'a yeni seyahat sponsoru
VakıfBank'a yeni seyahat sponsoru
Drift Sezon Finali Körfez’de
Drift Sezon Finali Körfez’de
Türkiye Basketbol Ligi'ne yeni isim sponsoru
Türkiye Basketbol Ligi'ne yeni isim sponsoru
100. Yıl Cumhuriyet Rallisi İstanbul’da
100. Yıl Cumhuriyet Rallisi İstanbul’da
Arda Turan'dan Sürpriz Açıklama: Eyüpspor Avrupa'da Boy Gösterebilir!
Arda Turan'dan Sürpriz Açıklama: Eyüpspor Avrupa'da Boy Gösterebilir!