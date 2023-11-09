  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trabzonspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Yayınlanma:
Trabzonspor, yarın Konyaspor'u konuk edecek
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, ardından İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan, Fenerbahçe'yi ise deplasmanda 26 yıl sonra mağlup eden bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile çıkışını sürdürmek istiyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibinde, Eren Elmalı'nın kart cezası, Orsic ve Umut Bozok'un da sakatlıkları bulunuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Antalya, geleceğin voleybolcularına ev sahipliği yapacak
Antalya, geleceğin voleybolcularına ev sahipliği yapacak
Tırmanmada son randevu İstanbul'da
Tırmanmada son randevu İstanbul'da
Galatasaray Avrupa'da 312. randevuda
Galatasaray Avrupa'da 312. randevuda
TFF Başkanı Büyükekşi: Türk Futboluna İstikrarlı Ve Sürdürülebilir Başarılar Getirmek İçin Ant İçtik
TFF Başkanı Büyükekşi: Türk Futboluna İstikrarlı Ve Sürdürülebilir Başarılar Getirmek İçin Ant İçtik
Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktör Adayı: Siyah-Beyazlarda Yeni Dönem İçin O İsim Seçildi
Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktör Adayı: Siyah-Beyazlarda Yeni Dönem İçin O İsim Seçildi
Çebi Kararını Açıkladı! Aday Olacak mı?
Çebi Kararını Açıkladı! Aday Olacak mı?
Büyükşehir’in spor okullarında kış dönemi başladı
Büyükşehir’in spor okullarında kış dönemi başladı
Seda Kaçan bayrağımızı İtalya'da dalgalandırdı
Seda Kaçan bayrağımızı İtalya'da dalgalandırdı