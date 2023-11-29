TOSFED Yıldızını Arıyor'da şampiyonlar belli oldu

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren lastik sektörünün lider kuruluşu Petlas’ın ilk günden itibaren destek verdiği 'Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor' etkinliği, bu yıl 5’inci kez gerçekleştirildi. Türk otomobil sporları tarihinin ilk yetenek keşfetme projesi olan ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen yarışmanın finalinde 10’u erkek 4’ü kadın olmak üzere 14 sporcu yarıştı.

720 kişiden 14’ü finalde

2017'den bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesine, ilk etapta 50'si kadın toplam 720 kişi katıldı. “En hızlı tur zamanları”, “toplam tur zamanları” ve “pist yarışı” gibi üç ayrı formatta gerçekleşen yarışın sonunda Hasan Çelik erkeklerde birinci oldu. Talha Doğdu’nun ikincilik koltuğuna oturduğu yarışta, Ege Ekmekçibaşı da üçüncülüğe yerleşti. Kadınlarda ise Sevde Zehra Yıldırım birinciliği alırken, Betül Pınar ikinci, Hilal Olgun da üçüncü sırada yer aldı.

“Sporu desteklemeye devam edeceğiz”

Türkiye’de öncü bir etkinlik olan “TOSFED Yıldızını Arıyor” projesinin başladığından bu yana motorsporlarına birçok genç yetenek kazandırdığını söyleyen Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir, “Petlas'ın katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte, üstün performans ve azim sergileyen genç yeteneklerimiz bizi gururlandırdı. Başladığı 2017 yılından bu yana desteklediğimiz projede, genç sporcularımızın hırsları, azimleri ve yetenekleriyle gelişim göstermelerine tanık oluyoruz. Bu yılki yarışmada, finalde kıyasıya rekabet içinde olan 14 genç sporcumuz, spor tutkusu ve kararlılıklarıyla büyük bir başarı elde etti. Petlas olarak, gençlerin ve sporun geleceğe taşıdığı umudu ve enerjiyi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.