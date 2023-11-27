TBF Başkanı Türkoğlu, 21 yıl önce kendisine mektup yazan hayranıyla bir araya geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 21 yıl önce kendisine mektup yazan hayranı ile bir araya geldi.

Zafer Morova, İstanbul'da ilkokula giderken 22 Ekim 2002'de PTT'nin "2023'e Cumhuriyet'imizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında 11 yaşındayken Hidayet Türkoğlu'na mektup yazdı.

Mektubunda o dönem NBA takımlarından Sacramento Kings'te forma giyen Türkoğlu'na hayranlığını kaleme alan Morova, hedefinin kendisi gibi bir basketbolcu olmak olduğunu belirtti. Basketbolun yanı sıra yüzmeyle de uğraşan Zafer Morova, bu hayalini gerçekleştirmek için çok çalışacağını kaydetti.

Basketbolcu olduktan sonra Hidayet Türkoğlu ile tanışma, hatta birlikte çalışma hayalini aktaran Zafer Morova, bir başka hayalinin de Gençlik ve Spor Bakanı olmak olduğunu anlattı.

Yaklaşık 21 yıl önce 11 yaşındaki Zafer Morova'nın yazdığı mektup, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde şimdinin Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ulaştı.

Mektubun kendisine ulaşmasına ve Morova'nın yazdıklarına şaşıran Hidayet Türkoğlu, şu anda 32 yaşında olan hayranıyla bir araya geldi.

TBF Başkanı Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada Zafer Morova ile uzun süre sohbet etti. Türkoğlu, mektubun hikayesini ve sonrasında hayatında neler yaptığını dinlediği Morova'ya imzaladığı Türkiye Milli Basketbol Takımı formasını hediye etti.