Petlas 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Sakarya'da: ICRYPEX Ana Sponsorluğunda Heyecan Dorukta!

Petlas 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı, 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve AEF Otomotiv katkılarıyla 23-24 Eylül tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecektir.

22 Eylül Cuma günü saat 14.30’da Kent meydanında gerçekleştirilecek seremonik start ile başlayacak organizasyon, 23 Eylül Cumartesi 09.00’dan itibaren Kömürlük köyünde yer alan mukavemet etabının 4 kez geçilmesi ile devam edecek. 24 Eylül Pazar günü ise Karaköy’de yer alan Spor Ada Tesisleri’ndeki seyirci etabını üçer kez geç geçecek olan ekipler, aynı akşam saat 18.00’deki ödül töreniyle organizasyonu noktalayacaklar.