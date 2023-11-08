Pepe, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu oldu

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Porto'nun evinde Antwerp ile yaptığı maçta fileleri havalandırarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu oldu.