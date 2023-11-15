Offroad 5. Ayak Trabzon'daydı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, 19 Araç ve 38 sporcu Akçaabat Hıdırnebi Yaylası Acıssu Balıklı mevkiinde iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Akçaabat Erol Günaydın Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni ile son bulan yarışta İsmail Ayhan-Arda Arslan genel klasman ve Sınıf 4 birinciliğini kazanırken, Bekir Başkal-Hande Erdoğan ikinciliği ve Ergün Çirkin-İbrahim Yılmaz da üçüncülüğü ve Sınıf 3 birinciliğini kazanan ekipler oldular.

PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın 6. ve son yarışı 02-03 Aralık tarihlerinde Kahramanlar Offroad Spor Kulübü (KAROFF) tarafından Kahramanmaraş’ta düzenlenecek.