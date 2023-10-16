Küçükayasofyaspor liderliğini perçinledi

Ligde geride kalan 3 maçta 3

galibiyet alan Küçükayasofyaspor liderliğini sürdürdü.

Süper Amatör Lig’in iddialı takımlarından Küçükayasofyaspor

galibiyetlerine bir yenisini ekledi. Ligin ilk iki haftasında gol

yemeden maçlarını kazanan Küçükayasofyaspor, deplasmanda

Kocasinanspor’a konuk oldu. Karşılaşmayı 16’nci dakikada Mehmet

Aydın ve 90+4’üncü dakikada Cüneyt Akkaya’nın golleriyle 2-0

kazanan Küçükayasofyaspor ligde puanını 9’a yükseltti. Ligde

geride kalan 3 haftada 3 galibiyet alan Küçükayasofyaspor kalesinde

de henüz gol görmedi.

Kulüp Başkanı Zafer Aras galibiyetten dolayı oldukça mutlu

olduklarını belirterek, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Golü

bulduktan sonra maçın ikinci yarısında çok erken bir kırmızı

kart gördük. Kırmızı kartı gördükten sonra takımımız eksik

kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmadı ve son anlarda bir gol daha

bularak üç puanı aldık. Galibiyeti taraftarımıza armağan

ediyoruz. İnşallah şampiyonluk yolunda maçlarımızı kazanmaya

devam edeceğiz. “ dedi.