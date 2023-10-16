Küçükayasofyaspor liderliğini perçinledi
Ligde geride kalan 3 maçta 3
galibiyet alan Küçükayasofyaspor liderliğini sürdürdü.
Süper Amatör Lig’in iddialı takımlarından Küçükayasofyaspor
galibiyetlerine bir yenisini ekledi. Ligin ilk iki haftasında gol
yemeden maçlarını kazanan Küçükayasofyaspor, deplasmanda
Kocasinanspor’a konuk oldu. Karşılaşmayı 16’nci dakikada Mehmet
Aydın ve 90+4’üncü dakikada Cüneyt Akkaya’nın golleriyle 2-0
kazanan Küçükayasofyaspor ligde puanını 9’a yükseltti. Ligde
geride kalan 3 haftada 3 galibiyet alan Küçükayasofyaspor kalesinde
de henüz gol görmedi.
Kulüp Başkanı Zafer Aras galibiyetten dolayı oldukça mutlu
olduklarını belirterek, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Golü
bulduktan sonra maçın ikinci yarısında çok erken bir kırmızı
kart gördük. Kırmızı kartı gördükten sonra takımımız eksik
kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmadı ve son anlarda bir gol daha
bularak üç puanı aldık. Galibiyeti taraftarımıza armağan
ediyoruz. İnşallah şampiyonluk yolunda maçlarımızı kazanmaya
devam edeceğiz. “ dedi.
Kaynak: