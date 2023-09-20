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  4. KOSK'un Düzenlediği 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak Yarışları, Heyecanla Bekleniyor! Tarihi ve Yer Bilgileri

KOSK'un Düzenlediği 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak Yarışları, Heyecanla Bekleniyor! Tarihi ve Yer Bilgileri

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KOSK'un Düzenlediği 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak Yarışları, Heyecanla Bekleniyor! Tarihi ve Yer Bilgileri
2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayağı, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından 23-24 Eylül tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecektir.

2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayağı, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından 23-24 Eylül tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecektir.

ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen hafta sonu, 23 Eylül Cumartesi günü saat 09.00’da idari ve teknik kontroller ile başlayacak. Antrenmanlar ve sıralama turları ile devam edecek ilk günde, saat 16.15’te maxi grup ilk yarışı ve saat 17:15’te süper grup ilk yarışları koşulacak.

24 Eylül Pazar günü ise süper grup ikinci yarışı saat 13.45’te, maxi grup ikinci yarışı ise saat 15.45’te başlayacak. Saat 17.00’de ödül töreni ile sona erecek organizasyonda pist sürüşü ve Twingo Fan Club etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

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