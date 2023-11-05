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Konyaspor-Fatih Karagümrük karşılaşması 1-1 berabere bitti

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Konyaspor-Fatih Karagümrük karşılaşması 1-1 berabere bitti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması 1-1 berabere bitti.

30. dakikada Rodhen'in pasına hareketlenen Eysseric'in ceza yayı üzerinden vuruşunda, top yandan auta gitti.

38. dakikada Cicaldau'nun ceza yayına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Emre Bilgin topu güçlükle oyun alanına çevirdi.

41. dakikada Prip'in sağ kanattan ortasına hareketlenen Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

45+1. dakikada Cikalleshi'nin ceza yayına yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta gitti.

46. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan topla ceza sahasına kadar giden Can Keleş'in pasına hareketlenen Güven Yalçın'ın altıpas içinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

55. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan pasına iyi yükselen Cicaldau'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

79. dakikada Moreno'nun sol kanattan ortasında, topa iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada Moreno'nun ceza sahası içinden ara pasına hareketlenen Cicaldau'nun vuruşunda kaleci Emre Bilgin gole izin vermedi.

90+5. dakikada Biraschi ceza sahası içerisinde Cikalleshi'ye elle müdahale etti. Oyuncuların itirazı üzerine VAR'a giden hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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