Kayserispor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 13. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Recep Uçar yönetiminde...