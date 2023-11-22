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Kayserispor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Kayserispor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 13. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Recep Uçar yönetiminde...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 13. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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