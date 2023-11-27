Karting Sezon Finali Körfez'deydi

Geleceğin şampiyon adayı 6-9 yaş arası sporcuların yer aldığı micro kategoride, Chronos Racing'den Nihat Karadeniz birinciliği elde ederken, Selim Köse ikinciliği ve Efe Bozkurt da üçüncülüğü kazandı. 16 sporcunun yer aldığı mini kategoride Can Özler birinciliği kazanırken, Rüzgar Evci ikinci ve Ali Fuat Miras da üçüncü sırada podyuma çıkan isimler oldular. 8 sporcunun yer aldığı junior kategori, birinci Dynamic Racing Team’den Hakkı Dorum, ikinci Yağız Tekşan üçüncü Yağız Topal sıralaması ile sonuçlanırken, junior kadınlar klasmanında Leyla Sulyak birinci oldu.

16 sporcu katılımına sahne olan senior kategoride Dynamic Racing Team’den Gün Taşdelen birinciliği, Kerim Sulyak ikinciliği ve Batı Ege Yıldırım da üçüncülüğü elde ederken, senior kadınlar klasmanı birinci Ayşe Çebi, ikinci Sena Savaşer ve üçüncü Zeynep Çukurova sıralamasıyla tamamlandı. 11 sporcu ile koşulan master kategori podyumu ise birinci Dynamic Racing Team’den İlyas Vurgeç, ikinci Murathan Gür ve üçüncü Muratcan Eğilmez şeklinde oluştu. Yarışın takımlar birinciliğini ise 23 sporcu yarıştıran Dynamic Racing Team elde etti.