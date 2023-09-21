  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Motorsporları
  4. Karting Şampiyonası İzmir Park'a Taşınıyor

Karting Şampiyonası İzmir Park'a Taşınıyor

Yayınlanma:
Karting Şampiyonası İzmir Park'a Taşınıyor
MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 5.yarışı, 23-24 Eylül tarihlerinde Bursa Profesyonel Otomobil Spor Kulübü (OTOSK) tarafından ICRYPEX ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla İzmir Park Pisti’nde düzenlenecek.

6-9 yaş arası micro, 7-12 yaş arası mini, 12-15 yaş arası junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri sporcuların da master olmak üzere 5 ayrı kategoride değerlendirilecek organizasyonda, tüm kategorilerde üçer yarış koşulacak. 5 ayrı kategoride 51 sporcu mücadele edeceği hafta sonunda, Cumartesi günü sıralama turları ve ilk yarışlar, pazar günü de ikinci ve üçüncü yarışlar koşulacak.

Bu yarış öncesinde, Micro’da Doruk Sırnaç, Mini’de Can Özler, Junior’da Yağız Tekşan, Senior’da Kerim Sulyak ve Master’da Murathan Gür lider durumda yer alırken, Junior kadınlarda Ayşe Çebi ve Senior kadınlarda da Sena Savaşer ilk sırada yer alıyorlar.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
BAĞCILAR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
BAĞCILAR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Spor
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Öncesi Türkiye'nin Yeri Belli Oldu
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Öncesi Türkiye'nin Yeri Belli Oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Yıldızı Tete, Haftanın Golüne Aday
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Yıldızı Tete, Haftanın Golüne Aday
Aslanlar Avrupa'da Pes Etmeyeceğini Gösterdi: Kopenhag Şokta!
Aslanlar Avrupa'da Pes Etmeyeceğini Gösterdi: Kopenhag Şokta!
Avrupa Futbolunda Heyecan Yeniden Başlıyor: UEFA Avrupa Konferans Ligi Programı
Avrupa Futbolunda Heyecan Yeniden Başlıyor: UEFA Avrupa Konferans Ligi Programı
A Milli Takım'da Yeni Dönem: 65 Yıl Sonra İtalyan Teknik Adam
A Milli Takım'da Yeni Dönem: 65 Yıl Sonra İtalyan Teknik Adam
2024 Paris Olimpiyatları: Türkiye Kadın Voleybol Takımının Yükselişi
2024 Paris Olimpiyatları: Türkiye Kadın Voleybol Takımının Yükselişi
Manchester United'da Zor Günler: Altay Bayındır'ın Göreve Gelme Vakti Geldi mi?
Manchester United'da Zor Günler: Altay Bayındır'ın Göreve Gelme Vakti Geldi mi?
Stefan Kuntz TFF'ye çağrıldı
Stefan Kuntz TFF'ye çağrıldı