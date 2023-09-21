Karting Şampiyonası İzmir Park'a Taşınıyor

6-9 yaş arası micro, 7-12 yaş arası mini, 12-15 yaş arası junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri sporcuların da master olmak üzere 5 ayrı kategoride değerlendirilecek organizasyonda, tüm kategorilerde üçer yarış koşulacak. 5 ayrı kategoride 51 sporcu mücadele edeceği hafta sonunda, Cumartesi günü sıralama turları ve ilk yarışlar, pazar günü de ikinci ve üçüncü yarışlar koşulacak.

Bu yarış öncesinde, Micro’da Doruk Sırnaç, Mini’de Can Özler, Junior’da Yağız Tekşan, Senior’da Kerim Sulyak ve Master’da Murathan Gür lider durumda yer alırken, Junior kadınlarda Ayşe Çebi ve Senior kadınlarda da Sena Savaşer ilk sırada yer alıyorlar.