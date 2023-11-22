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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, antrenmanda kaleye geçti

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, antrenmanda kaleye geçti
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının antrenmanında kaleye geçti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Hayatspor'un Mersin'deki Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenmanda, Demirel'in yaptığı kurtarışları içeren video, kulübün sosyal medya hesabından "Takım istedi, hoca kırmadı" notuyla paylaşıldı.

Fenerbahçe'de uzun yıllar kaleci olarak forma giyen Volkan Demirel'in eski günlerini andıran performansı, sosyal medya kullanıcılarının beğenisi topladı.

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