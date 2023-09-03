Galatasaray milli araya moralli girdi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

İlk Yarı

5. dakikada Galatasaray öne geçti. Tete'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Kerem Demirbay'ın yaptığı kafa vuruşunda top, Jevtovic'ten döndü. Karambol sonucu topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Batuhan Şen'in sağından filelere gitti: 0-1.

21. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içerisinde iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

32. dakikada Riascos'un ceza yayı üzerinden pasında topla buluşan Ömürcan Artan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

Maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

51. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Djilobodji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

64. dakikada Angelino'nun orta sahadan gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisinde müsait durumda bulunan Icardi'ye aktardı. Icardi, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

71. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Icardi, Ömürcan Artan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 72'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Batuhan Ahmet Şen'in solundan filelere yolladı: 0-3.

90. dakikada Gaziantep ekibi gole yaklaştı. Sağ çaprazdan Ömürcan Artan'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Riascos, rakiplerinin arasından sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Muslera'yı geçen topu Boey, çizgide müdahale ederek uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Icardi gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Gaziantep FK maçında da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bonservisini aldığı yıldız futbolcu, forma giydiği son 5 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanan müsabakada bir gol atan Icardi, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasında iki kez topu ağlara gönderdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan ilk maçta bir gol kaydeden Icardi, rövanş mücadelesinde de bir kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Icardi, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta da 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

Kerem Aktürkoğlu, ligde siftah yaptı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Gaziantep FK mücadelesiyle bu sezon 9. resmi maçında ter döken Kerem, 5. dakikada skoru değiştiren isim oldu.

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 kez ağları havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu'nun iki golü VAR ile iptal edildi

Sarı-kırmızılı ekibin Kerem Aktürkoğlu ile 2. dakikada bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk takımda Mertens'in sağdan ortaladığı topu kaleci Batuhan Ahmet Şen uzaklaştıramadı. Altıpasın gerisine gelen meşin yuvarlağı Kerem Aktürkoğlu, ağlara gönderdi.

Hakem önce gol kararı verirken yapılan VAR incelemesinin ardından Mertens'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

75. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu incelemeye giden hakem Ali Şansalan, golden önce elle müdahale gerekçesiyle golü iptal etti.

"Cimbom" yoluna namağlup devam ediyor

Galatasaray, bu sezon yaptığı 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Maç sonrası sahaya taraftar girdi

Karşılaşmanın ardından bir taraftar, kapalı tribünden atlayarak sahaya girdi. Güvenlik güçlerinden kaçan taraftar, Icardi'nin yanına geldi.

Icardi, taraftara sarıldıktan sonra güvenlik görevlileri, taraftarı sahadan çıkardı.