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Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Ateş Ünal Erzen vefat etti

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Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Ateş Ünal Erzen vefat etti
Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Hilmi Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu Üyesi de olan Ateş Ünal Erzen için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Galatasaray Kulübünde 1994-2000 yılları arasında yöneticilik yapan Erzen, ayrıca Galatasaray Sportif A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği, Galatasaray Pazarlama A.Ş.'de genel müdürlük ve Galatasaray Eğitim Vakfı'nda da başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

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