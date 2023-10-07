Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
İlk Yarı
5. dakikada Jehezkel'in ceza alanı dışında pas verdiği Saric'in şutunda, top yandan dışarıya gitti.
7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı kontrol etti.
37. dakika Jehezkel'in pasıyla topla buluşturduğu Streek'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi.
42. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasından şutunda, kale çizgisi önünde bekleyen defans oyuncusu Güray Vural kafayla topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Spor