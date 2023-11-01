Fenerbahçe Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcına imza atan ve 10 maçını da kazanarak tarihi bir başarı yakalayan Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlardaki üst üste 20. galibiyetini elde etmek için Trabzonspor karşısına çıkacak.