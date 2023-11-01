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Fenerbahçe Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

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Fenerbahçe Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcına imza atan ve 10 maçını da kazanarak tarihi bir başarı yakalayan Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlardaki üst üste 20. galibiyetini elde etmek için Trabzonspor karşısına çıkacak.

Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcına imza atan ve 10 maçını da kazanarak tarihi bir başarı yakalayan Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlardaki üst üste 20. galibiyetini elde etmek için Trabzonspor karşısına çıkacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı, 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı belli değil.

Öte yandan biletlerin, 1 Kasım Çarşamba günü satışa sunulması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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