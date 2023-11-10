Fenerbahçe teknik direktör Kartal: Bu soğukta buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdük

Ludogorets Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, 10 Kasım dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla anarak sözlerine başladı.

Maça iyi başladıklarını aktaran 62 yıl çalıştırıcı, "Maçın başında 1-2 net pozisyonuna girdik ama bunları yapamadık. Oyunda rakip takım dengesini bulmak bir gol buldu. Devreyi böyle kapaydı, 2. yarı toparlanarak iyi başladı. Top bizde olsa da fazla pozisyonda üretemedik. Rakibimizde iyi savunma yaptı. Oyunun son bölümünde attıkları golle maçı kaybettik. Üzgünüz. Bu soğukta buraya kadar gelene kadar bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdük. Sonuçta grubun lideriz ve önümüze bakacağız." diye konuştu.

İsmail Kartal, genç oyuncu Yusuf Akçiçek'in performansına ilişkin performansına ilişkin şunları aktardı:

"Sezonun altyapı oyuncularımız antrenmanlara katılabiliyordu. Altyapıyla uyumlu bir şekilde, oyuncuların istediği pozisyona ulaşmak için altyapıdaki oyuncular hem taramak hem de A Takım'a oyuncu monte etmek adına. Yusuf'u da böyle zorlu bir maçta oynatmak ona şans verdi, bu ona ne kadar güvendiğimi Hataları olsa da 17 yaşındaydı.Türk futbolu ve F.Bahçe için bu akşam güzel bir performans sergilendi, kendisini tebrik ediyorum."

Üretemediklerini dile getiren Kartal, "Üst sistemde izin vermesine rağmen fazla üretken olamadık. Pozisyonlara giremediğimiz için golü de bulamadık. Crespo'nun kartı vardı, çok fazla riske sahip olmak doğru değildi. İsmail cezalı diye bunu devam ettirdik. Szymanski ile ön bölüme hareketlilik sağlamak istedi, kanatlarda değişiklikler oldu ama olmadı. Yapmamız gereken hamleler yaptık ama net pozisyonlar üretemediğimiz için kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Ludogorets'in bu galibiyetle devam ettiği için kendisini potaya soktuğunu dile getiren Kartal, "Önümüzde 2 maç var. 2 maçta 4 puan alınca gruptan çıkmayı garanti ediyoruz ama futbolda oynanmadan maç kazanılmıyor. Alabileceğimizi düşünerek bunları üye yapabiliyoruz." sayıları tamamlandı.

Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev: Bu 3 puanımızı tekrar gruptaki iddialı durum dile getirdi

UEFA Avrupa Konferansı Ligi H Grubu dördüncü haftasında Fenerbahce'yi 2-0 yenen Bulgaristan'ın Ludogorets ekibinde teknik direktör olan Georgi Dermendzhiev, eskilerinin galibiyette grupta yeniden yarışa dahil olduğunu söyledi.

Ludogorets Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Dermendzhiev, Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertlilere kalan şifada başarı dileyen 68 yıllık çalıştırıcı, performansını kaydetti:

"Bu 3 puan bizi tekrar grupta iddialı duruma getirdi. Genel olarak bu galibiyetten çok memnunuz. Fenerbahce takımını tebrik ediyorum, çok iyi bir takım ve çok iyi bir hocaları var. başarılar diliyorum. Bu maç bizim kalitemizi artırdık ama bu sadece bir maçtı. Bu kaliteyi Güçlendirmek ve genişlemek zorundayız.Oyuncularım benim beklediğim teknik disiplini yerine arttırdılar.Şu anda grup ikincisi ile aramızda 1 puan var.Bu fark için her yerde sahada bulunmalıyız.Trnava'daki maçta mutlaka galip gelmeliyiz.Bütün maçlara galibiyet için kaçmalı ve 3 puan kazanmalıyız."