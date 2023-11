Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu: Başarıya giden yolda taraftar çok önemli

Melih Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u 79-77 yendikleri karşılaşmada arkalarında taraftarın gücünü hissettiklerini belirterek, "Başarıya giden yolda taraftar çok önemli. Bize sezonda en az 4-5 maç kazandırıyorlar. Bunu, bu sene futbolda da görüyoruz. Fenerbahçe taraftarı gerçek kimliğine tekrar büründü. Aynı durumu basketbolda da yaşıyoruz ve bu bizi daha çok motive ediyor. Taraftarın sürekli arkanda olduğunu hissedip o coşkuyu yaşamak paha biçilemez. Biz de öyle hissediyoruz. Taraftarların desteğiyle, maçlara dokunuşlarıyla çok iyi yerlere gelebiliriz. Bunun örneğini geçmişte hep yaşadık. Bu sene de görmek bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda her müsabaka öncesinde taraftarların muhteşem destek verdiğini anlatan 33 yaşındaki basketbolcu, şöyle devam etti:

"Her maçta ekibimiz muhteşem işler çıkarıyor. Salondaki hazırlıklar, maçtan önce sahaya çıkarken başlayan ateş şovları, videolar ve müzikler her maçta bizi ayrı heyecanlandırıyor. Olympiakos maçı öncesinde ekranda Avrupa Ligi kupasını kaldırdığım Olympiakos maçını gördüm. Bunu gördüğünüzde heyecanlanıyorsunuz ve müthiş bir duygu yaşıyorsunuz. Bir an önce maçlar tamamlansın ve Dörtlü Final'e gidelim, tekrar bu kupayı kaldıralım hayali var. Bunun için adım adım gidiyoruz ve bunu başaracak gücümüz var. Belki seneye, bu sene kaldırdığımız kupayla video hazırlarlar. Tek hedefimiz ve inancımız bu. Tabii ki burayı dolu görmek, maçtan önce biletlerin bittiğini duymak muhteşem bir his. Taraftarımızla burada çok iyi işler çıkaran bir takımız. Buna da inşallah devam edeceğiz."

Camianın tüm branşlarda şampiyonluk hedeflediğini hatırlatan Melih, "Bence Fenerbahçe camiası için her branşta güzel bir sezon geçiyor. İnşallah hepimiz için sağlıklı, başarılı, bol kupalı bir sezon olur çünkü bu camia yönetimiyle, başkanıyla, taraftarıyla, her şeyiyle bunu hak ediyor. Maalesef her branşta bazı zorluklarla karşılaşıyor kulüp ama bunun üstesinden her zaman birlik olarak çıktı ve çıkmaya da devam edecektir. Kulübün hak ettiği yere de bu sezon sonunda inşallah hepimiz ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonluklar gelirse, Bağdat Caddesi'ni yakarız"

Melih Mahmutoğlu, hem futbol hem de basketbolda hedeflenen şampiyonlukların gelmesi durumuna ilişkin, "Hem futbol hem basketbolda şampiyonluk olması durumunda Bağdat Caddesi'ni yakarız diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu iki branşın yakın tarihlerde biteceğini ve ortak kutlama hayalinin kendilerini motive ettiğini dile getiren deneyimli oyuncu, şunları aktardı:

"Hem futbol hem basketbolda şampiyonluk olması durumunda Bağdat Caddesi'ni yakarız diye düşünüyorum. Sadece Bağdat Caddesi'ni değil, İstanbul'u, bütün Türkiye'yi yakarız diye düşünüyorum. Aşağı yukarı ikisi de aynı dönemde bitiyor. Dörtlü Final de lig de mayıs sonu bitiyor. Tek hayalimiz bu. Bunu konuşmak bile çok motive ediyor. İnşallah bunu sezon sonunda görürüz."

Futbol takımının sezona çok iyi başladığını ve taraftarlar olarak şampiyonluğa inandıklarını kaydeden Melih, "Nazar değmesin. O sene bu sene olur diyoruz tabii ki ama yavaş yavaş gitmek lazım. Futbolla alakalı yorum yapmak haddimi aşar ama bu kulübün bir parçası olarak ve taraftar olarak her zaman futbol takımını yakından takip ediyorum. Çok iyi gidiyorlar ve inşallah bu sezon şampiyonluğa ulaşacaklar. Gönlümden geçen hem onların hem de bizim sezonu şampiyonlukla bitirmesi. Bu durum bizim ve Fenerbahçe için harika olur. Tabii maalesef sakatlıklar oluyor. İnşallah sağlıkla buraları en iyi şekilde geçeriz." diye konuştu.