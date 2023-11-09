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F1 Akademi için Yarışacak

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F1 Akademi için Yarışacak
Milli kadın karting sporcusu Ayşe Çebi, bu haftadan itibaren ay sonuna kadar İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ülkemizde üç önemli yarışta mücadele etmeye hazırlanıyor.

Milli karting sporcusu Ayşe Çebi, Avrupa pistlerinde ülkemizi temsil etmeye devam ediyor. 2023 sezonunda İtalya Karting Şampiyonası, IAME İtalya Serisi ve WSK Serisi olmak üzere 3 ayrı Uluslararası şampiyonayı takip eden Çebi'yi, Kasım ayında yoğun bir program bekliyor.

Yılın yaklaşık 130-140 günü pistlerde antrenman ve yarışlarda geçiren 15 yaşındaki genç sporcu, 11-12 Kasım tarihlerinde South Garda Karting pistinde düzenlenecek olan IAME İtalya Final Yarışları'nda 81 sporcunun yer aldığı X30 Senior kategorisinde piste çıkacak.

F1’E AÇILAN KAPI

İtalya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek olan Çebi, 20-22 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'deki Al Forsan yarış pistinde düzenlenen 'Geleceğin Şampiyonları Karting Akademisi' yarışında tek Türk sporcu olacak. Bu yeni global seri, kadınların ulusal ve uluslararası karting yarışmalarına katılımını artırmayı ve onları desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca F1 Akademisi, mini, junior ve senior kategoride başarılı olan üçer kadın sürücüyü destekleyecek. Temsilcimiz, bu büyük organizasyonda 21 ülkeden 36 sporcunun yer aldığı OK-N Senior kategorisinde mücadele edecek.

Genç sporcu, Abu Dabi'den ülkemize dönerek 25-26 Kasım tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek olan MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası son yarışında start alacak.

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