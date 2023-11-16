  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

Yayınlanma:
Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı
Özel maçta Almanya ve 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Cengiz Ünder'in yeni teknik heyetin antrenman metotlarını ve futbol felsefesini bizzat deneyimlemesi ve takım arkadaşlarıyla çalışması amacıyla, İstanbul'da dört günlük bir kamp dönemi geçiren milli takımın Almanya ve Galler maçları aday kadrosuna davet edildiği, daha önceden yapılan planlama kapsamında da kafilenin Berlin'e hareketinden önce kamp kadrosundan ayrıldığı bildirildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun ise milli takımın dün ve bugün yaptığı antrenmanlarda, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yer almadığı belirtildi. Tıbbi durumunun yanı sıra, bebek bekleyen eşinin doğumunun çok yaklaştığı bilgisi de değerlendirilen Hakan'ın teknik heyetin kararıyla aday kadrodan çıkarıldığı kaydedildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Dünyanın ilgisi "Tour of İstanbul"da!
Dünyanın ilgisi "Tour of İstanbul"da!
Türkiye'nin bisikletteki başarısına ödül gibi uluslararası takvim
Türkiye'nin bisikletteki başarısına ödül gibi uluslararası takvim
Tırmanma Sezon Finalinde Büyük Çekişme
Tırmanma Sezon Finalinde Büyük Çekişme
Real Madrid, Arda Güler'in sakatlıklarından sonra kulüp doktorunun işine son verdi
Real Madrid, Arda Güler'in sakatlıklarından sonra kulüp doktorunun işine son verdi
Adaylığını Resmen Açıkladı
Adaylığını Resmen Açıkladı
VakıfBank, Namağlup Devam Ediyor
VakıfBank, Namağlup Devam Ediyor
TESFED Türkiye Kupası’nda Heyecan Başlıyor!
TESFED Türkiye Kupası’nda Heyecan Başlıyor!
NBA'de Alperen Rüzgarı Esiyor
NBA'de Alperen Rüzgarı Esiyor