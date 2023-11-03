Celtic taraftarı Filistin'e desteğini sürdürmekte kararlı

Faulds, yaptığı açıklamada, "Celtic'in Filistin'e desteği kararlı şekilde sürecek. Belki her maçta bayraklar açılmayacak ama desteğimiz daimi olacak." ifadelerini kullandı.

Filistin ile İskoçya Futbol Milli Takımları arasında bir dostluk maçının oynanmasının önemli olduğunu belirten Faulds, "Mükemmel bir olay olur." şeklinde yorumladı.

"Celtic taraftarı buna karşı çıkar."

Faulds, Gazze'de yaşananların ardından insanlar uyanıp ne olduğunun farkına varmaya başladığın dikkati çekerek, "Gazze'de birçoğu çocuk olmak üzere 2 milyon insan var ve bu çocuklar bombalandıklarını bile fark etmiyor ne olduğunu anlamıyor. Celtic taraftarı buna karşı çıkar." diye konuştu.

"Tam bir ikiyüzlülük"

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında dünyanın her yerinde stadyumlarda insani bir tavırla Ukrayna bayrakları açıldığını hatırlatan Faulds, dünyanın Ukrayna ve Gazze'deki durumlara gösterdiği farklı tepkisini ise "Bu tam bir ikiyüzlülük. Celtic taraftarı, Filistin'e çifte standart uygulanmasına izin vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Celtic Kulübünün ve taraftarının Filistin'e sempati duyduğunu anlatan Faulds, Celtic Kulübünün Filistin'e destek veren Yeşil Tugay grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasaklamasının bayrak açma olayından dolayı değil son haftalarda UEFA'dan da ceza almalarına neden olan bazı hadiseler nedeniyle alındığını ifade etti.