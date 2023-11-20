Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi’nde Genç Pilotları ile Zirvedeydi

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın beşinci etabı olan ve 17-19 Kasım’da İzmir’de gerçekleşen Ege Rallisi, sezon bitimine iki yarış kala büyük heyecana sahne oldu. Asfalt parkurun aksine bu yıl Kemalpaşa ve çevresindeki toprak zeminli özel orman etaplarında 112.99 kilometre boyunca koşulan yarışta mücadele üst düzeydeydi.

Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi’nde genç pilotları Ali Türkkan, Efehan Yazıcı ve Mert Yudulmaz ile tam kadro yarıştı. Ali Türkkan’a Burak Erdener co-pilot olarak eşlik ederken, Efehan Yazıcı’nın co-pilot koltuğunda Castrol Ford Team Türkiye altyapısından yetişen Sevi Akal oturdu. Takımın en genç pilotu olan 18 yaşındaki Mert Yudulmaz ise deneyimli co-pilotu Özden Yılmaz ile yarıştı.

Ralli boyunca Fiesta Rally3 araçlarıyla olağanüstü bir performans göstererek tüm etapları güçlü rakiplerinin önünde tamamlayan Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi son etapta lastiklerinin patlaması sonucunda Ege Rallisi’ni genel klasman ikincisi olarak tamamladı.

Efehan Yazıcı ve Sevi Akal, İki Çeker Şampiyonluk mücadelesine Fiesta Rally4 araçlarıyla damga vurdu. Yarışın ilk gününden itibaren iki çeker sınıfında liderliğe yerleşen genç ikili, 2 dakikaya yakın büyük farkla yarışı birinci sırada bitirdi. İkili, genel klasmanda ilk 10’a girerken Sevi Akal da kadın co-pilotlar birinciliğini korudu.

Ralli kariyerine bu yıl başlayan Mert Yudulmaz, ev sahibi olduğu Ege Rallisi’nde her etapta zamanlarını geliştirdi. Ancak son etapta yol dışı yaşayarak finişe ulaşamadı.

Castrol Ford Team Türkiye, 16’ncı şampiyonluğa ilerliyor

Türkiye’nin en köklü motor sporları takımı olarak sayısız başarılara imza atan Castrol Ford Team Türkiye, yetenekli pilotlarıyla Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası’nda podyumun ilk üç basamağını domine etmiş durumda. Ali Türkkan birinci sırada yer alırken, onu ikinci sırada Efehan Yazıcı ve üçüncü sırada Mert Yudulmaz takip ediyor. Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası'nın tüm kategorilerinde iddiasını gösteren ekip, sezon sonuna yaklaşırken 16. şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Başarısını dünya sahnesinde de kanıtlayan Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener ile motorsporlarında Formula 1’den sonraki en popüler şampiyonalardan biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda da (WRC) yarıştı.

Fiesta Rally Cup’ta heyecan doruktaydı

Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında yapılan ve her kesimden ralli sürücüsüne açık tek marka kupası olan Fiesta Rally Cup’ın heyecanı da Ege Rallisi ile devam etti.

Dünyada ralli sporunun geleceği olarak görülen 4 çeker Fiesta Rally3’lerin yanı sıra 2 çeker kategorisiyle yarış, üst düzey mücadeleye ve heyecanlı bir puan yarışına sahne oldu.

İstikrarlı ve tempolu bir yarış çıkaran And Sunman ve Mehmet Akif Yalçın ikilisi Fiesta Rally Cup’ta galibiyete ulaşan ikili oldu. İkinci sırada Çağlayan Çelik ve Sedat Bostancı ikilisi alırken, Fiesta Rally Cup’a İran’dan katılan Saber Khosravi ve Hüseyin Çetin ise üçüncü oldu. Bir önceki yarışı kazanan Kağan Karamanoğlu ve Oytun Albayrak ikilisi yarışın ikinci gününde lider durumdayken büyük bir kaza yaparak yarış dışı kaldılar.