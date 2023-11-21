Beşiktaş'tan Onana, Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Jean Onana ve Yakup Arda Kılıç'ın yanı sıra Kosova Milli Takımı kampında sakatlık yaşayan Milot Rashica'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.