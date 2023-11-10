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Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi

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Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi
Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 60 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ikinci kez görev alacak Rıza Çalımbay'a başarı dileğinde bulunuldu.

Deneyimli teknik adam için yarın saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleneceği kaydedildi.

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