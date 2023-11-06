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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ile tartışan Eric Bailly özür diledi

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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ile tartışan Eric Bailly özür diledi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yapılan Bitexen Antalyaspor maçının devre arasında takım arkadaşı Tayfur Bingöl ile tartışan Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly, özür diledi.

Fildişi Sahilli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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