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Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal, risk olmasına rağmen kendi isteğiyle oynadığını açıkladı

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Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal, risk olmasına rağmen kendi isteğiyle oynadığını açıkladı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile yapılan maçta sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, risk olmasına rağmen takıma faydalı olmak için kendi isteğiyle oynadığını açıkladı.

Cezayirli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün maçta oynamam konusunda futbolda her zaman olduğu gibi bir risk bulunduğunu biliyordum. Oynama kararını ben aldım. Bu noktada sağlık ekibi veya başka hiç kimseyi suçlayamayız. Hayal kırıklığınızı anlıyorum. İnanın ben çok daha fazlasını hissediyorum ama takıma faydalı olmak amacıyla oynama riskini aldığım için de özür dilemeyeceğim. Destek mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Henüz bitmedi, geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

RAMS Başakşehir ile yapılan maçın 40. dakikasında sakatlanan Baktiyor Zaynutdinov'un yerine oyuna giren Ghezzal, devre arasında oyundan alınmıştı.

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