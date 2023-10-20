Beşiktaş ve Galatasaray Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geliyor

Süper Lig'in kalan bölümünde beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Hanesine 16 puan yazdıran siyah-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi.

Ligin son şampiyonu Galatasaray ise 7 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda elde ettiği 22 puanla ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların durumu

Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi sakat futbolcuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Salih Uçan ve Umut Meraş'ın yarın kadroda yer alması beklenmiyor. Mert Günok ile Arthur Masuaku'nun derbi kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği ise yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.

Gedson Fernandes dönüyor

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, 5 maç sonra formasına kavuşacak.

Portekizli futbolcu, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile 21 Eylül'de oynanan müsabakada görev yapmıştı.

Gedson Fernandes, omzundan ve ayak bileğinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 4'ü Trendyol Süper Lig'de, 1'i de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere 5 karşılaşmada forma giyemedi.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna eski takımına karşı ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Deplasmanda 6 maçtır yenemiyor

Beşiktaş, dış sahada Galatasaray ile yaptığı son 6 mücadeleyi kazanamadı.

"Kara Kartal", sarı-kırmızılılara karşı deplasmandaki son galibiyetini 2016-2017 sezonunda aldı. Söz konusu sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 27 Şubat 2017'de oynanan maçtan Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 galip ayrılmıştı.

İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son 6 karşılaşmanın 5'ini Galatasaray kazanırken, 1'i ise berabere sonuçlandı

Teknik direktör değişti, rakip yine Galatasaray

Beşiktaş, geçen sezonun ardından 2023-2024'te de teknik direktör değişikliği sonrası ikinci maçını Galatasaray'a karşı oynayacak.

Siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in istifa etmesinin ardından teknik sorumluluk görevine getirilen Burak Yılmaz, ikinci sınavını Galatasaray önünde verecek. Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ilk müsabakada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Geçen sezon Valerien Ismael'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Güneş de ikinci maçına Galatasaray'a karşı çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

Ziyech'in durumu belirsiz

Galatasaray'da İSE sakatlığı geçen Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağı bu akşamki son antrenmandan sonra belli olacak.

Ağrısı bulunmasına rağmen milli takım kampına katılan ve tedavisine burada devam edilen Faslı yıldız, takımla çalışmaların bir bölümüne katıldı.

Milli takımlardan bu gece dönen Wilfried Zaha ile Davinson Sanchez ise derbiye tek antrenmanla çıkacak. Bu iki oyuncunun ilk 11'de oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

Ligde son 7 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.

Sahasında kaybetmeyi unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 20 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı

Son 22 resmi maçında yenilmedi

Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Icardi, 14 maçta 12 gol attı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor.

Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 resmi karşılaşmada 12 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 8, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 4 kez topu filelere gönderdi.

Yoğun fikstüre giriyor

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle başlayıp 22 gün sürecek bölümde 6 maça çıkacak.

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, sırasıyla ligde Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

"Cimbom" bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Almanya'nın Bayern Münih takımıyla 2 maç yapacak.