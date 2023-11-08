  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başkanları PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başkanları PFDK'ye sevk edildi

Yayınlanma:
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başkanları PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hakem ve diğer müsabaka görevlileri için yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Koç, ayrıca sportmenliğe aykırı hareketleri ve hakareti sebebiyle de disipline gönderildi.

Beşiktaş Kulübü, sosyal medyadaki sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle disipline gönderildi.

Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, Bitexen Antalyaspor maçı sonrası hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye gönderilen bir diğer isim oldu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe müsabakası sonrası yaptığı röportajdaki hakareti, sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle disipline sevk edildi.

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları ile sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Antalya, geleceğin voleybolcularına ev sahipliği yapacak
Antalya, geleceğin voleybolcularına ev sahipliği yapacak
Tırmanmada son randevu İstanbul'da
Tırmanmada son randevu İstanbul'da
Galatasaray Avrupa'da 312. randevuda
Galatasaray Avrupa'da 312. randevuda
TFF Başkanı Büyükekşi: Türk Futboluna İstikrarlı Ve Sürdürülebilir Başarılar Getirmek İçin Ant İçtik
TFF Başkanı Büyükekşi: Türk Futboluna İstikrarlı Ve Sürdürülebilir Başarılar Getirmek İçin Ant İçtik
Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktör Adayı: Siyah-Beyazlarda Yeni Dönem İçin O İsim Seçildi
Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktör Adayı: Siyah-Beyazlarda Yeni Dönem İçin O İsim Seçildi
Çebi Kararını Açıkladı! Aday Olacak mı?
Çebi Kararını Açıkladı! Aday Olacak mı?
Büyükşehir’in spor okullarında kış dönemi başladı
Büyükşehir’in spor okullarında kış dönemi başladı
Seda Kaçan bayrağımızı İtalya'da dalgalandırdı
Seda Kaçan bayrağımızı İtalya'da dalgalandırdı