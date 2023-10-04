Beşiktaş, Avrupa'da 238. kez sahne alacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında yarın Lugano'yu konuk edecek siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 237 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 238. kez sahne alacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 237 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 314 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 352 gol gördü.
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