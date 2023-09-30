Barselona'da Zafer Peşinde: Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi'nde Şampiyonluk İçin Yarışacak!

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), GT4 Avrupa Serisi'nin final yarışında İspanya'daki Barselona Pisti'nde Türkiye'yi temsil edecek. Genel klasmanda ikinci sırada bulunan BOM, sezonun kapanış yarışında şampiyonluk için mücadele edecek.

GT4 Avrupa Serisi’nde ülkemizi temsil eden ilk ve tek takım olan Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi’nin 2023 sezonunu 30 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Barselona Pisti’nde tamamlayacak. Sezon boyunca yapılan yarışlarda önemli puanlar kazanarak ülkemizi gururlandıran Berkay Besler ve Tom Edgar genel klasmanda sağladıkları ikincilikle serinin 6. ayağında şampiyon olmak için mücadele edecek. Yağız Gedik ve Enzo Joulie ise Barselona’da alacakları puan ya da puanlarla takımlar şampiyonluğu için Borusan Otomotiv Motorsport’a katkı sağlayacaklar.

30 Eylül Cumartesi günü TSi 12:25’te gerçekleşecek sıralama turlarının ardından ilk yarış aynı gün TSİ 17:50 – 18:50 arasında düzenlenecek. İkinci yarış ise 1 Ekim Pazar günü TSi 12:20 – 13:20 arasında gerçekleşecek.

GT4 Avrupa Serisi 6. Ayak Yarışları TV8,5 kanalından canlı olarak takip edilebilecek.