Ayşe Çebi: Türkiye'nin Genç Milli Karting Yeteneği Avrupa Pistlerinde Parlıyor

14 yaşındaki milli karting sporcusu Ayşe Çebi, Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyor. MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın yanı sıra İtalya Karting Şampiyonası, IAME İtalya Serisi ve WSK serisinde yarışıyor. 23-24 Eylül'de ACI İtalya Karting Şampiyonası'nın 5. ayağında Franciacorta pistinde yarışacak.

16 üllkeden 60 sporcunun yer aldığı OKN-Junior kategoride mücadele edecek olan Ayşe Çebi, son olarak Türkiye Karting Şampiyonası 4. Ayak yarışında junior kategori genel klasman birincisi olarak yaklaşık 20 yıl sonra birincilik kazanan ilk kadın sporcu olmuştu.