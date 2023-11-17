Ali Türkkan Ege Rallisi’nde Yarışacak

Ege Bölgesi’nin en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Ege Rallisi bu yıl 32. kez düzenleniyor. Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5. ayağı olan etkinlikte 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi’ni kazanan Red Bull sporcusu ve Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan da yarışacak.

Toplamda 116 sporcunun katılacağı Ege Rallisi’nde, sürücüler iki gün boyunca 337,16 kilometre uzunluğundaki ilk kez geçilecek toprak etaplarda mücadele edecek. 18 Kasım Pazar sabahı saat 09.00’da Kızılüzüm’de başlayacak olan yarış, Kızılüzüm ve Vişneli etapları iki kez geçildikten sonra İzmir Park yarış pistindeki bitiş podyumunda sona erecek.