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Alanyaspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı

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Alanyaspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, EMS Yapı Sivasspor maçının ardından istifa açıklaması yapan Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Erdoğan'a teşekkür edilerek, "Teknik direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Erdoğan ve ekibine teşekkür ederek plaket takdim etti." ifadelerine yer verildi.

Dün oynanan Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Corendon Alanyaspor, evinde EMS Yapı Sivasspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Teknik direktör Ömer Erdoğan'da maçın ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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