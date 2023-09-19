adidas ve Fenerbahçe Arasında Sponsorluk İmza Töreni “ Sevdik Seni Her Şeyden Çok” Söylemi İle Gerçekleşti

Sporun hayatları değiştirme gücüne inanan adidas, Fenerbahçe ile basketbolda güçlerini birleştirerek sponsorluk anlaşmasını resmiyete döktü. Bu iş birliği çerçevesinde adidas, iki yıl süreyle Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe Alagöz Holding, Fenerbahçe Koleji ve tüm alt yapı takımlarının teknik sponsorluğunu üstlendi.

adidas Türkiye ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Ülker Spor ve Etkinlik Alanı’nda düzenlediği imza töreni, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi A. Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi M. Kemal Danabaş, Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Alagöz Holding Kaptanı Alperi Onar ve adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay'ın katılımıyla gerçekleşti.

adidas ile gerçekleşen iş birliğiyle ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan şunları söyledi: ‘’Sporu herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışmaktayız. Bu vizyonu paylaşan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak diğer her branşımızda olduğu gibi basketbolda da lokomotif olan kimliğimizle bu iş birliğinin hem erkek hem kadın basketbol takımlarımızı daha da yükselteceğine yürekten inanıyoruz. Fenerbahçe’nin renklerini ve adidas’ın dünya çapındaki vizyonunu bir araya getirerek hem sahada hem saha dışında büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Birlikte daha fazlasını başararak, gelecekteki zaferleri hep birlikte kutlayacağız.’’

Fenerbahçe Basketbol Takımları ile iş birliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay konuşmasında “ adidas olarak sporun her branşına katkıda bulunmak bizler için çok değerli. Ülkemizde spora olan ilginin artarak devamı için kulüp ve sporcuların desteklenmesinin önemine inanıyoruz. Basketbolda tarihi başarılara imza atan Fenerbahçe’yle bu alanda bir iş birliği yapmak bizler için heyecan verici. Bugün, burada atacağımız imzalarla, Fenerbahçe’nin basketbolda büyük hedeflerine ve gelecekte elde edilecek başarılarına katkıda bulunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iş birliğini mümkün kılan değerli Başkanımıza, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tüm çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. İş birliğimizin tüm takımlara hayırlı olmasını dilerim.

İnanıyoruz ki bu sene de hem ülkemizde hem de Avrupa’da büyük başarıların bir parçası olacağız. Şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Sponsorluk anlaşması kapsamında adidas’ın, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımı için tasarladığı 2023-24 sezonu formaları geçtiğimiz günlerde taraftarın beğenisine sunuldu. Heyecanla beklenen formalar 1 Ekim itibariyle de adidas.com.tr ve adidas mağazalarında satışa sunulacak.