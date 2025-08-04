Türkiye'de Doğrudan Yatırımla Büyüyor

1979 yılında Danimarka'daki ilk mağazasını açtığından bu yana İskandinav 'hygge' tarzında ev ve yaşam ürünlerinin yanı sıra yatak ve uyku ürünlerini de tüketicilerle buluşturan JYSK, Mayıs 2023’de girdiği Türkiye pazarındaki operasyonlarını genişletiyor. 48 ülkede 3.400’den fazla mağazası bulunan marka, Türkiye’deki 6’ncı mağazasını Vialand Alışveriş Merkezi içerisinde açtı.

1029 metrekarelik alanı ile 2.000 üzerinde ürün çeşidi ile müşterilerine hizmet sunacak yeni mağaza, uygun fiyatlı, yaşam alanlarına değer katan kaliteli ürünleri müşteriler ile buluşturmaya devam edecek.

“İskandinav Yaşam Tarzını Türkiye'nin Dört Bir Yanına Taşıyacağız”

Türkiye pazarına adım attığımızdan bu yana İskandinav 'hygge' felsefesinin getirdiği konfor ve estetiğe Türk halkının gösterdiği yoğun ilginin gururlandırdığını belirten JYSK Türkiye Ülke Direktörü Fatih Tezcan, “Uyku ve yaşam alanlarına değer katan, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerimizle her geçen gün daha fazla eve ulaşıyoruz. Online siparişe açtığımız illerle de hizmet ağımızı genişletirken, bu topraklarda böylesine sıcak bir karşılık bulmak, büyüme isteğimizi daha da pekiştiriyor.

Sadece yeni mağazalarla fiziksel varlığımızı genişletmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda Ankara'dan Zonguldak'a kadar uzanan geniş hizmet ağımızla online sipariş keyfini şimdi tam 28 şehrin kapısına taşıyoruz. Yarattığımız istihdamla da ülke ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz fiziksel mağaza olarak sadece İstanbul'da kalmayıp Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yaşam alanlarına dokunmak. Devam eden görüşmelerimiz arasında Aydın, Muğla, Kocaeli, Kuşadası, Edirne gibi çevre iller de yer alıyor. Hızlı bir ivmeyle başta çevre iller olmak üzere her şehirde olmayı hedefliyoruz. Büyüme hikayemizin Türkiye'deki yeni bölümlerini yazmak için sabırsızlanıyoruz. Evlere İskandinav dokunuşunu taşımaya, yaşam alanlarını daha konforlu ve estetik hale getirmeye devam edeceğiz” dedi.

“İlham Veren Köşeler Dekorasyon Fikirleri Sunuyor”

Mağazaların müşterilere sadece ürün sunmakla kalmadığını aynı zamanda ilham veren ve enerji verimli bir alışveriş deneyimi vaat ettiğine dikkat çeken Ülke Direktörü Tezcan, sözlerine şöyle devam etti: “Mağaza içi tasarımda kolay gezinme ve ürünlere rahat erişim ön planda tutuyoruz. Enerji tasarruflu aydınlatmalar sayesinde ürünler daha dikkat çekici bir şekilde sergilenirken, açık kahverengi, ahşap görünümlü zemin ve mağazaya hâkim nötr renkler, ferah ve yalın bir İskandinav atmosferi sağlıyor.