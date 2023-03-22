Modern ve fonksiyonel tasarımları ile zengin bir ürün gamına sahip olan Silverline Ankastre, baharı kampanya ile karşılıyor. Ankastre sektörünün öncü markalarından Silverline, Mart ayı sonuna kadar sürecek kampanya ile teknoloji ve tasarım odaklı ürün gruplarını avantajlı fiyatlarla sunuyor. Türkiye genelinde hizmet veren Silverline Shop’larda geçerli olacak kampanya dahilinde tüketiciler ürün grupları arasında kombin yaparak, ihtiyaçları doğrultusunda istediği seti oluşturabiliyor. Teknolojisi, tasarımı ve fonksiyonel kullanımı ile öne çıkan ocak, fırın ve davlumbaz modelleri özel fiyatlarla bir araya getirilebiliyor. Silverline, bahar aylarıyla birlikte evlilik hazırlığı içine girenler, mutfağında yenilik yapmak isteyenler ve yeni ev alanlar için yenilikçi ürünleri ile kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Enerji Verimliliği Yüksek, Kullanıcı Dostu Ürünler

Kullanım alanlarına göre alternatif çözümler üreten ve modern çağın mutfak dekorasyonuna özgünlük katan Silverline, teknolojiyi odağına alan ve çevreci ürünleri ile ön plana çıkıyor. A+ enerji sınıfına sahip, enerji verimliliği yüksek ürün gamı ile yüksek enerji tasarrufu sağlıyor. Kampanya dahilindeki duvar tipi davlumbaz, gazlı cam ankastre ocak ve ankastre fırının yer aldığı enerji verimliliği yüksek setler çevre ve kullanıcı dostu olarak öne çıkıyor. Mart sonuna kadar geçerli olacak kampanya ile kullanıcılar, mutfak tarzı ve büyüklüğüne uygun olarak siyah, gri, vizon ve inox renk seçenekleriyle, tercih ettikleri ürünleri istedikleri gibi kombinleyebiliyor.