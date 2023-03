Öğrenciler, tüm gün süren eğitimlerde uzman psikologlar eşliğinde düzenlenen psiko-drama atölyesine de katılma fırsatı buldu. Atölyelerin bu yıl deprem bölgeleri başta olmak üzere 81 ilde 5000’in üzerinde öğrenciye verilmesi hedefleniyor. Samsung’un STEM alanlarına olan ilgiyi ve yeterliliği artırmak için küresel çapta yürüttüğü, Türkiye’de de Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Solve for Tomorrow’ programında ilk dönem 30 projenin seçilmesiyle tamamlandı. Türkiye’nin her yerinden 8-12. sınıf öğrencilerin katıldığı programda, ön değerlendirme süreci 22 Şubat 2023’te tamamlandı. Seçilen 30 proje arasında depremden etkilenen bölgelerde yaşayan öğrencilerin projeleri de yer aldı. Bunun üzerine program kapsamında bir değişiklik yapılarak, depremden etkilenen öğrenciler sosyal destek sağlayıcı psikodrama atölyesi ile desteklendi. Solve for Tomorrow programı kapsamında gerçekleştirilen Tasarım Odaklı Düşünme eğitimleri Antalya’da geçici konaklama yerlerinde kalan depremden etkilenen öğrenciler için düzenlendi. Öğrenciler, uzman psikologlar eşliğinde dayanışma arttırmaya yönelik psikodrama atölyesine de katıldı. Atölyeler çadır kentlerde yapılacak, tüm Türkiye’ye yayılacak. Tasarım Odaklı Düşünme ve psiko-drama atölyeleri depremden etkilenen illerde devam edecek. Atölyeler, 4 şehirde Habitat Derneği’nin oluşturduğu çalışma alanlarında, diğer illerde ise çadır kentlerde gerçekleştirilecek. 2022 yılında 2000’in üzerindeki gence eğitim ve atölye çalışmaları sunan Samsung, fiziksel ve online eğitimlerle birlikte 2023 yılı boyunca 81 ilde 5000’in üzerinde öğrenciye eğitim ve atölye çalışmaları ile ulaşmayı hedefliyor. Solve for Tomorrow’ programı ikinci döneminde yarışma süreci ve devam eden Tasarım Odaklı Düşünme eğitimleri ile 113 eğitmen aracılığıyla bugüne dek 42 farklı şehre yayıldı. Tasarım Odaklı Düşünme eğitimleri ile yaratıcı düşünme, problem çözme, iletişim kurma ve iş birliği yapma becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olunuyor. Eğitimlerde öğrenciler ve öğretmenlerin empati kurma, tanımlama, fikir üretme, prototip çıkarma ve test etme gibi çeşitli başlıklarda becerilerinin artırılması hedefleniyor. Eğitimlerin yanı sıra Samsung ve Habitat Derneği yarışma sürecindeki öğrencilere mentorluk desteğinde de bulunuyor. Ön değerlendirme, yarı final ve final olmak üzere üç aşamadan oluşan Solve for Tomorrow’ ön değerlendirme süreci 22 Ocak- 22 Şubat 2023 tarihlerinde yapıldı. Yarı finale kalan 30 takım ‘Tasarım Odaklı Düşünme’ eğitimlerine devam ederken, takımlara mentorluk desteği de sunuluyor. Final sürecine gelen 10 takım için mentorluk desteği devam edecek ve öğrenciler sunum teknikleri eğitimi gibi farklı eğitimler ile projelerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Program kapsamında, 18 Mart’ta ise Solve for Tomorrow’un ilk 30 takımına ve bu takımların koçlarına online psikodrama atölyeleri sunuldu. 21 Mart’ta da Antalya’da geçici konaklama yerinde kalan depremden etkilenen öğrencilere Solve for Tomorrow atölye çalışması ve psikodrama atölyesi düzenlendi. Haziran ayında gerçekleşecek finalde ise kazanan projelere ödülleri takdim edilecek. Depremi Antakya’da yaşayan sınıf öğretmeni ve Solve for Tomorrow Gönüllü Eğitmeni Nihan Şahin, "Yaşadığımız deprem felaketinin ardından bu eğitim programı, afet bölgesindeki gençlerimize umut oldu. Onların geleceğe yönelik heyecanlanmasına vesile olduk. Depremden etkilenen gençlerimiz ‘yaşadıkları olumsuz deneyimden’ uzaklaşıp proje fikirleri konuşmaya başladılar. Emekleriniz ve destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrencilerin STEM alanlarında yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor

‘Solve for Tomorrow’ programı, öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki yetkinliklerini arttırmayı ve bu yetkinlikleri kullanarak, toplumda karşı karşıya kalınan sorunlara yönelik toplumsal inovatif fikirleri geliştirmeyi teşvik ediyor. ‘Temiz ve Erişilebilir Enerji Üretimi ve Tüketimi’, ‘Akıllı ve Sürdürülebilir Şehir Uygulamaları’, ‘Atık Yönetimi ve Bilinçli Tüketim’ ve ‘İklim Eylemi’ başlıkları altında, içerisinde bulundukları topluma yönelik ihtiyaçlara, tasarı ve çözüm odaklı bir göz ile bakmaya davet ediyor. Öğrencilerin içinde yaşadıkları ortam hakkında derinlemesine bir kavrayış geliştirmelerinin yanı sıra iş gücünün ve toplumun geleceğini belirleyecek yetenekler olan eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim kurma ve iş birliği yapma becerilerini de geliştiriyor.