Samsung Neo QLED TV serisi üstün görüntü kalitesi, yüksek çözünürlüğü ve teknolojik donanımlarıyla premium izleme deneyimine yeni bir boyut kazandırıyor.Samsung’un Neo QLED 4K QN100B 98” TV modeli, Quantum Mini LED’ler ve Quantum Matrix teknolojisinin, ultra hassas ışık kontrolünde ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. İzleyiciler, bu sayede ekrandaki en ufak detayları bile, çok karanlık sahnelerde dahi daha derin renkler ve kontrastla izleyebiliyor. Bu teknolojiyle, ışık ve renk üzerindeki en ince detaylar, her sahnede analiz edilerek her karede yüksek görüntü kalitesi yakalanıyor. Samsung Neo QLED 4K TV’ler kullanıcıların en sevdiği filmleri, dizileri izledikleri, oyun oynadıkları premium özelliklere sahip bir televizyon olmanın ötesinde, birçok endüstri uzmanından da övgü topluyor. Son olarak IMAX Corporation, Samsung’un devasa 98” Neo QLED 4K TV modelinin performansını değerlendirerek, gerçeğe son derece yakın bir görüntü kalitesi sunduğunu teyit etti. IMAX Corporation Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Post Prodüksiyon Birimi Sorumlusu Bruce Marko, Samsung TV modelleri ile ilgili şunları söyledi: “Yeni model Samsung TV’leri kalibre ederek inceledikten sonra, nihai post prodüksiyon işlemlerinde kullandığımız referans monitörümüzdekine çok yakın bir görüntü kalitesi sunduğunu teyit ettik. IMAX Corporation olarak, içerikleri görüntülemek için çok geniş ve üst düzey kalitede ekranlar kullanıyoruz. Dolayısı ile üstün görüntü kalitesine sahip Neo QLED 4K TV, mastering sürecinde DMR teknolojimizi uygularken bizim için mükemmel bir araç olacak.”Dünyaca ünlü IMAX filmleri, çarpıcı bir sinematik deneyim sunabilmek için 16K çözünürlüğe erişebilen kameralarla üretiliyor. Bu doğrultuda da kullanılan mastering monitörünün, içerikte yansıtılmak istenen görüntüyü en doğru biçimde yansıtabilmek için gerçeğe en yakın görüntüyü sunabilmesi gerekiyor.

Samsung, Neo QLED 8K TV ile premium izleme deneyimini daha da ileri taşıyor

Samsung, Neo QLED 4K TV’nin sunduğu yüksek performansın ötesine geçmek isteyen kullanıcılar için Samsung Neo QLED 8K TV’yi de sunuyor. Neo QLED 8K TV, kullanıcıların Samsung’dan beklediği çarpıcı görüntü kalitesini çok daha mükemmel 8K çözünürlükle sunuyor. Neo Quantum 8K İşlemci ile desteklenen son teknoloji nöral ağlar sayesinde farklı özelliklere sahip içerikler, yüksek hassasiyet ve görüntü kalitesiyle izlenebiliyor. Ayrıca, çevrimiçi akış platformlarında da bulunan ve sürükleyici bir izleme deneyimini sunmak amacıyla 1.9:1 ekran oranında yayımlanan içerikleri; üst düzey görüntü kalitesine sahip bir 8K TV ile görüntülemek, geleceğin ev ve eğlence sistemine sahip olmak anlamına geliyor. Samsung Electronics Görsel Ekran Bölümü Başkan Yardımcısı Seokwoo Yong yaptığı değerlendirmede, “Neo QLED TV’ler ile 75 inç üzeri geniş ekran kategorisinde üst düzey bir izleme deneyimi sunuyoruz. Neo QLED’lerin evde eğlencenin geleceğini belirleyeceğine inanıyoruz. Kullanıcılar, daha fazla içeriğe ve özelliğe erişmeye devam ederken, Neo QLED 4K TV ve Neo QLED 8K TV’ler, herkesin bu içeriklerden en iyi şekilde faydalanmasına olanak sunuyor. Bu TV’ler aynı zamanda nefes kesen bir görsellikle gerçeğe yakın detayları yansıtıyor” dedi.

Neo QLED 4K TV ve Neo QLED 8K TV ile birlikte premium TV satışları yükselişe geçti

Kullanıcıların, günümüzde geniş ekranlı, premium TV’leri tercih etme eğilimindeki büyüme artıyor. Bağımsız pazar araştırma şirketi Omdia’ya göre 80 inç üzeri TV pazarındaki satış adetleri 2022’de 2,8 milyon olarak gerçekleşti. Bu rakamın, yıllık yüzde 24 büyümeyle 2023’te 3,5 milyona ulaşması bekleniyor. Samsung’un premium TV serisi, aynı zamanda Samsung’un TV endüstrisinde en üst sıralarda yer almasını sağlıyor. 2022’de Samsung QLED ve Neo QLED satışlarında 9,65 milyon adet gibi çarpıcı bir satış rakamı elde etti. Bununla birlikte, QLED ürününün ilk olarak satışa sunulduğu 2017 yılından bu yana toplam satış rakamı 35 milyona ulaştı. Samsung, 2022’de küresel çapta ultra geniş ekran TV segmentinin lideri oldu. Şirket, 75 inç ve üzeri ekranlarda yüzde 36,1’lik, 80 inç ve üzeri ekranlarda yüzde 42,9’luk pazar payına sahip bulunuyor.

