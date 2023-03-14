Kelly daha önce altı yıl boyunca Rolls-Royce’un Sivil Havacılık iş kolunda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Kelly, Rolls-Royce kariyerine 2001 yılında Savunma iş kolunda mezun stajyer olarak başladı. Sivil Havacılık departmanına katılmadan önce Savunma iş kolunda üst düzey yöneticiliğe kadar yükseldi.

Yeni pozisyonunda Kelly, META bölgesinde hükümet ve sektördeki üst düzey paydaşlarla birlikte çalışmak üzere grup genelinde liderlik ve temsilcilik görevini üstlenecek. Rolls-Royce Türkiye ve Orta Asya Ülke Direktörü Görkem Kiriş Gümüşel ise görevini John Kelly’ye bağlı olarak sürdürecek.

Rolls-Royce, Orta Doğu'da ticari havacılık, endüstriyel ve savunma müşterilerini destekleyen mühendislik ve teknik rollerde çalışanlar da dahil olmak üzere 300'den fazla uzman istihdam ediyor. Rolls-Royce, 50 yılı aşkın bir süredir bu bölgede hatırı sayılır bir varlık gösteriyor.

John Kelly:

“Rolls-Royce'un META bölgesinde kurduğu sağlam temeller üzerine inşa edeceğimiz çözümlerle bölgedeki gücümüzü artırmaya önemli katkılar sunmayı hedefliyorum. Şirket olarak sivil havacılık alanındaki mükemmelliğimiz ile tanınıyor olsak da bölgenin büyük altyapı projeleri ve endüstriyel müşterileri için çözümler sunarak faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörler için olası fırsatları değerlendireceğiz. Geliştirdiğimiz teknolojilerimizin düşük karbonlu küresel ekonomiye geçişi sağlamada kilit rol oynayabileceğine inanıyoruz.” dedi.

Gelecek için sağlam hedefleri olan Kelly, META bölgesinde Rolls-Royce’un temel mühendislik ve teknoloji inovasyonlarına sahip ortaklıklarını büyütmeye kararlı. Yıl sonuna doğru Dubai'de düzenlenecek olan COP28'e hazırlık yapılırken, bu inovasyonlar doğrultusunda Rolls-Royce'un net sıfır karbon taahhütlerinde yer alan sürdürülebilir havacılık, karbonsuzlaştırma çözümleri ve enerji dönüşümü konularına giderek daha fazla odaklanması bekleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ