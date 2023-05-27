Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan TikTok'ta sıkça kullanılan "Rizz" terimi ne anlama geliyor? "Rizz" teriminin anlamı nedir? TikTok'ta yayınlanan videoların altında yazan "Tekrar Yayınla" ne demek? İşte "Rizz" ve "Tekrar Yayınla" ifadelerinin anlamları...

TikTok Rizz Ne Demek?

Rizz TikTok'ta, bir şeyin değişimini ya da durumunu göstermek için kullanılan bir kelimedir. Örneğin, bir şarkı videosu viral olmaya başladığında, "Rizz" terimi kullanılarak bu değişim ve durum belirtilir.

TikTok Tekrar Yayınla Ne Demek?

Tekrar yayınla, bir gönderiyi tekrar yayınlamak isteyen TikTok kullanıcıları tarafından kullanılır. TikTok kullanıcıları, bir videoyu kendi hesaplarında paylaşmak istediklerinde Paylaş menüsü üzerinden yeni düğmeye erişim sağlanır ve tekrar paylaşılan videolar, kullanıcıların takipçileri tarafından görülür.

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